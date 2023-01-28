Сорокин с шатаутом против «Детройта» стал 3-й звездой дня в НХЛ

Илья Сорокин с шатаутом стал 3-й звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня. Первая звезда – форвард «Каролины» Мартин Нечас с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
Свежие комментарии