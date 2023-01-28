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Сорокин с шатаутом против «Детройта» стал 3-й звездой дня в НХЛ

Илья Сорокин с шатаутом стал 3-й звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Первая звезда – форвард «Каролины» Мартин Нечас с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

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