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Почти половина опрошенных астраханцев призналась, что их беспокоит синдром понедельника

Почти половина опрошенных астраханцев призналась, что их беспокоит синдром понедельника

Тогда как каждый шестой понятия не имеет, что это такое. Об этом сообщил IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob, проведя почти во всех регионах опрос насчет так называемого синдрома понедельника - состояния беспокойства или апатии, которое возникает у человека перед началом работы после выходных.

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