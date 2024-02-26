Почти половина опрошенных астраханцев призналась, что их беспокоит синдром понедельника

Тогда как каждый шестой понятия не имеет, что это такое. Об этом сообщил IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob, проведя почти во всех регионах опрос насчет так называемого синдрома понедельника - состояния беспокойства или апатии, которое возникает у человека перед началом работы после выходных.
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