12 увлекательных фильмов про рыцарей и Средневековье

Это были времена благородных и отважных рыцарей, служивших прекрасным дамам, времена Крестовых походов и колдунов, поединков на мечах, рыцарских турниров, куртуазной поэзии и прочих атрибутов Средневековья, вдохновлявших кинематографистов на создание картин.
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