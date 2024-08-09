12 увлекательных фильмов про рыцарей и Средневековье

Это были времена благородных и отважных рыцарей, служивших прекрасным дамам, времена Крестовых походов и колдунов, поединков на мечах, рыцарских турниров, куртуазной поэзии и прочих атрибутов Средневековья, вдохновлявших кинематографистов на создание картин.