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Погода на 22 октября 2024 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 17 градусов

Погода на 22 октября 2024 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 17 градусов

22 октября на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.«Без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман», - отметили в региональном гидрометеоцентре.

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