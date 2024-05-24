В Мичуринске под колёса иномарки попал четырёхлетний мальчик

В Мичуринске в ДТП пострадал ребёнок. Авария произошла 23 мая на Липецком шоссе. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 36-летняя водитель автомобиля "HAVAL F7" допустила наезд на четырёхлетнего мальчика, который вышел на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.
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