Добрый Мир
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Добрый Мир

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Блинкен надавил на грузин. Тбилиси дали сдачи

Блинкен надавил на грузин. Тбилиси дали сдачи

Вчера 517 прочитали На этом фоне обращение государственного секретаря США Энтони Блинкена по поводу закона об иноагентах в Грузии вызвало обострение в отношениях между странами.

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Комментарии
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Ольга Каширина
И все-таки некая загадка  существует. Почему США так сопротивляются тому, что у  него есть,  проверено и с успехом используется. Зависть, что  другие до  этого   дошли сами?
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Алексадр Вовк-Михайлов
Грвзыны дали по рылу идиоту блину.
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