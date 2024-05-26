Вчера 517 прочитали На этом фоне обращение государственного секретаря США Энтони Блинкена по поводу закона об иноагентах в Грузии вызвало обострение в отношениях между странами.
Блинкен надавил на грузин. Тбилиси дали сдачи
Комментарии
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Ольга Каширина
И все-таки некая загадка существует. Почему США так сопротивляются тому, что у него есть, проверено и с успехом используется. Зависть, что другие до этого дошли сами?
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Грвзыны дали по рылу идиоту блину.
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13 час.
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