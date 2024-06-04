В Якутии подросток случайно застрелил друга на охоте

Школьники находились в лесу не одни. Они сопровождали охотника.В Якутии следователи регионального СК проводят проверку по факту трагедии на охоте, во время которой 12-летний мальчик застрелил своего 13-летнего друга.
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