«И не делайте вид, что не любите сплетни!» — Карина Нигай о своём новом шоу

Телеведущая и фэшн-инфлюенсер Карина Нигай запустила долгожданное шоу «Сплетница» — атмосферный проект, где вы почувствуете себя на задней парте, как в старые добрые университетские времена! Вместе с приглашёнными героями Карина погружает зрителей в мир откровений, тайн и самых горячих историй, которые не оставят равнодушными никого.