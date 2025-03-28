Описана хронология 10 дней боев с ВСУ на границе Белгородской области

Украина с 24 марта усилила нажим на белгородскую Демидовку и не прекращала попыток атак на регион. Хронологию боев с ВСУ на границе с Белгородской области, которые продолжаются уже десять дней с 18 марта, описал Telegram-канал «Рыбарь».