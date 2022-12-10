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Кристиан Хорнер: «Решение уйти из «Феррари» стало очень тяжелым для Бинотто, уверен»

Кристиан Хорнер поделился мнением о решении Маттиа Бинотто покинуть «Феррари». Бинотто завершает работу в качестве руководителя Скудерии.

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