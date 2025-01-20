В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

Критическая инфраструктура на подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 20 января в Telegram-канале.
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