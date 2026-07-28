Ставропольские полицейские совместно с представителями Общественного совета провели для детей из летнего лагеря профилактическую беседу

Соnрудница Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с членом Общественного совета при краевом полицейском ведомстве Андреем Пучковым посетили Дворец детского творчества, где для воспитанников летнего лагеря «Весёлый улей» организовали профилактическое мероприятие.
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