Культурный код нейросетей: как изменился образ ИИ в фильмах и сериалах и что об этом думают представители российских компаний

Популярность искусственного интеллекта (ИИ) вышла на новый виток за последний год. На это повлияли развитие ChatGPT и Midjorney, вслед за которыми последовал запуск аналогичных продуктов от больших IT-игроков: Bard от Google, Kandinsky от «Сбера» и YandexGPT от «Яндекса».