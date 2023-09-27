Культурный код нейросетей: как изменился образ ИИ в фильмах и сериалах и что об этом думают представители российских компаний

Популярность искусственного интеллекта (ИИ) вышла на новый виток за последний год. На это повлияли развитие ChatGPT и Midjorney, вслед за которыми последовал запуск аналогичных продуктов от больших IT-игроков: Bard от Google, Kandinsky от «Сбера» и YandexGPT от «Яндекса».
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