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Китайская нейросеть DeepSeek обрушила акции западных IT-гигантов

Китайская нейросеть DeepSeek обрушила акции западных IT-гигантов

Компании удалось создать продвинутую модель с минимальными расходами, да еще и вопреки американским санкциям в сфере ИИМодель DeepSeek мало чем отличается от ведущих западных нейросетей по своим характеристикам.

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