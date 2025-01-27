Китайская нейросеть DeepSeek обрушила акции западных IT-гигантов

Компании удалось создать продвинутую модель с минимальными расходами, да еще и вопреки американским санкциям в сфере ИИМодель DeepSeek мало чем отличается от ведущих западных нейросетей по своим характеристикам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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