Высокие технологии на хуторе и крохотный дрифт-кар – одно другому не мешает

Электричество на хуторе и тестирование крошечной Mitsuoka – звучит как уникальное сочетание того, что не должно встречаться в одном предложении и месте, не так ли? Однако, в этом видео на YouTube-канале «AcademeG» автор отправляется на хутор, где современная техника и природа вопреки всему сливаются в одно целое.