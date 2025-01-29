Высокие технологии на хуторе и крохотный дрифт-кар – одно другому не мешает

Электричество на хуторе и тестирование крошечной Mitsuoka – звучит как уникальное сочетание того, что не должно встречаться в одном предложении и месте, не так ли? Однако, в этом видео на YouTube-канале «AcademeG» автор отправляется на хутор, где современная техника и природа вопреки всему сливаются в одно целое.
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