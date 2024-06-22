В России заговорили о возвращении к социализму, притом к "патриотическому социализму". Неожиданную идею озвучил Алексей Чекунков.
В России заговорили о возвращении к социализму. Экономист напрягся: "Плохи дела"
Комментарии
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Nata
Социализм не обанкротился, а его обанкротили. А это совсем разные вещи. Сознательно разрушали страну ради собственной выгоды. И мы все помним и знаем этих деятелей.
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14 час.
Дмитрий Лукьянов
Очень интересно узнать, а какие у нас есть достижения за последние 30 лет которые мы можем потерять? Приватизацию? Кучку олигархов грабящих страну? Или может наше "достижение" пьянь-ЕБН и его поганый центр в Екатеринбурге? Что мы потеряем?
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13 час.
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