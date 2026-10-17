Соперники не смогли распечатать ворота друг друга, матч завершился вничью. «Орел» опустился на 11 строчку, «Зенит» остался на 13.
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