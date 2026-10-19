Шелдон Ремпал, нападающий "Салавата Юлаева", признан лучшим игроком шестой недели КХЛ. Андрей Шутов из "Барыса" стал лучшим вратарем, Валерий Орехов из "Металлурга" — лучшим защитником, а Максим Загребин из "Салавата Юлаева" — лучшим новичком.