Александр Вучич © Darko Vojinovic/APНедавно покинувший пост президента Сербии Александар Вучич хотел бы вновь возглавить правительство страны, он рассчитывает добиться поста через победу на парламентских выборах.
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