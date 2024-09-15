Сотрудник Секретной службы стрелял в инциденте со стрельбой у гольф-клуба

Секретная служба США подтвердила, что один из ее сотрудников открыл огонь по вооруженному человеку, находившемуся неподалеку из гольф-клуба во Флориде, где в тот момент был кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.
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