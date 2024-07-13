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Закон, порядок, государство

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Детский отдых в безопасности: сотрудники МЧС России занимаются с детьми в летних лагерях

Детский отдых в безопасности: сотрудники МЧС России занимаются с детьми в летних лагерях

Летняя пора – время, когда большое количество детей проводят время в лагерях. Специалисты МЧС России держат на контроле вопросы безопасности подрастающего поколения еще до начала отдыха, не забывая навещать ребят и в самый разгар каникул.

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