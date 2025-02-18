РИА Новости: США готовятся к захвату сталелитейной промышленности ЕС

США готовятся к захвату сталелитейной промышленности ЕС, полагают экономисты. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов, действия американцев указывают на наличие продуманного стратегического плана.
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