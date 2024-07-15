Рогов заявил о сведении к нулю достижений контрнаступления ВСУ

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Достижения контрнаступления ВСУ, проводимого летом 2023 года, сводятся к нулю. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.