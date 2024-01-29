Турецкий политик Дестичи: Анкара не должна была одобрять членство Швеции в НАТО

Турецкий политик, лидер ультранационалистической партии "Великого единства", Мустафа Дестичи заявил, что Анкара не должна была одобрять членства Стокгольма в Североатлантическом альянсе и предупредил о рисках расплаты за такую политику.
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