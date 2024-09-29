Байден поддержал  устранение лидера Хезболлы Хасана Насраллы израильскими силами

Фото: ctvnews.ca Смерть Насраллы в результате израильского авиаудара была охарактеризована как акт справедливости для многочисленных его жертв, среди которых находятся тысячи американцев, израильтян и мирных граждан Ливана, — таково заявление Белого дома.
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