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Россиянка стала мамой через два года после пересадки сердца

Россиянка стала мамой через два года после пересадки сердца

Жительница Тольятти родила здорового ребенка спустя всего два года после трасплантации сердца. Два года назад 26-летнюю девушку экстренно эвакуировали с помощью службы санавиации в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им.

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