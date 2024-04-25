Россиянка стала мамой через два года после пересадки сердца

Жительница Тольятти родила здорового ребенка спустя всего два года после трасплантации сердца. Два года назад 26-летнюю девушку экстренно эвакуировали с помощью службы санавиации в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им.
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