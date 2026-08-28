Мощнейшее предупреждение России. Ракета попали точно в цель. Следующий шаг – Киев

Россия продемонстрировала возможности своего стратегического ракетного вооружения. Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты с Плесецка завершился штатно: боевые блоки достигли заданного района полигона "Кура" на Камчатке.
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