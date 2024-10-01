Летевший в Катар правительственный самолет вернулся в Россию

Самолет с членами правительства России, летевшими в Доху на третий саммит Диалога по сотрудничеству в Азии, не смог добраться до точки назначения из-за того, что Иран закрыл свое воздушное пространство, пишет ТАСС.
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