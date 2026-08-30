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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альварес тренировался с «Атлетико» после пропуска трех занятий из-за болезни

Хулиан Альварес вернулся к тренировкам с « Атлетико » в воскресенье после того, как пропустил несколько занятий из-за болезни, согласно официальному заявлению клуба.

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