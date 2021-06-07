Заноза

13 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • evgeny danilov
    "Ты виноват уж тем,- что хочется мне кушать."Зарвавшемуся Киев...
  • Юрий Николаев
    Одно беспокоит, как бы в Чёрном море рыбы-мутанты не завелись, обожравшиеся английской человечины!Провокация британ...
  • Владимир Моргунов
    КРАСНАЯ ЛИНИЯ, НАНЕСЕННАЯ КАЛИБРАМИ, ДОЛЖНА ПЕРЕСЕЧЬ КОРПУС КОРВЕТА ПОПОЛАМ. ТОГДА И ПОД МОСТОМ НЕКОМУ БУДЕТ ПЛАВАТЬ !!Провокация британ...

О начальниках и френдах Навального

О начальниках и френдах Навального

Русский народ мудр. Русский народ добр Русский народ говорит: «Скажи, кто твой друг, — и я скажу, кто ты».

Вернуться к статье
62
Обсудить
Starikan Старенький
Как НАДОЕЛ этот НАВАЛЬНЫЙ....... Толь Навальный, толь Завальный Но какой то он скандальный… Выборы прошли давно Ворошить чего гавно?
Зоя Бобкова
Моль Завальный, или ноль завальный. Столько можно подобрать под него слов.
Екатерина
Спасибо, уважаемый автор!
Татьяна Юрина
У нас Навальный - везде дерьмо и в тюрьме дерьмо, а в США чувствуют от него приятный запах, уж так его любят, так о нём беспокоятся.
Алина
Ужас не в том,что наши враги не знают Россию ,а в том,что мы столько лет не привлекаем к ответственности этого Иудушку за продажу страны и вредительство России ,Сразу надо было за шкирку на долгие годы на зону. И сейчас будем ждать окончания следствия и тюремного срока не менее 10 лет. Пусть сполна ответит за всё. Запад не поможет оскотиневшемуся выродку.
Сан Саныч
«45 — сисян ягодка опять». А еще вот это порадовало: "...если с вами там случится что-то плохое." (Макфол). Он просто с какой-то маниакальной упоротостью то вот намекает на "что-то плохое", то Юльку навальненскую назовет "вдовой". Знает то, что нам неведомо? Показывает свою осведомленность о планах госдепа в отношении сисяна? Готовит его к "святой участи" сакральной жертвы, за все хорошее против всего плохого"?

Картина дня

наверх