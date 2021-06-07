О начальниках и френдах Навального

ЗанозаПолитикаО начальниках и френдах Навального Русский народ мудр. Русский народ добр Русский народ говорит: «Скажи, кто твой друг, — и я скажу, кто ты».Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьStarikan СтаренькийКак НАДОЕЛ этот НАВАЛЬНЫЙ....... Толь Навальный, толь Завальный Но какой то он скандальный… Выборы прошли давно Ворошить чего гавно?Зоя БобковаМоль Завальный, или ноль завальный. Столько можно подобрать под него слов.ЕЕкатеринаСпасибо, уважаемый автор!Татьяна ЮринаУ нас Навальный - везде дерьмо и в тюрьме дерьмо, а в США чувствуют от него приятный запах, уж так его любят, так о нём беспокоятся.АлинаУжас не в том,что наши враги не знают Россию ,а в том,что мы столько лет не привлекаем к ответственности этого Иудушку за продажу страны и вредительство России ,Сразу надо было за шкирку на долгие годы на зону. И сейчас будем ждать окончания следствия и тюремного срока не менее 10 лет. Пусть сполна ответит за всё. Запад не поможет оскотиневшемуся выродку.Сан Саныч«45 — сисян ягодка опять». А еще вот это порадовало: "...если с вами там случится что-то плохое." (Макфол). Он просто с какой-то маниакальной упоротостью то вот намекает на "что-то плохое", то Юльку навальненскую назовет "вдовой". Знает то, что нам неведомо? Показывает свою осведомленность о планах госдепа в отношении сисяна? Готовит его к "святой участи" сакральной жертвы, за все хорошее против всего плохого"?Комментировать
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