Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Атланте

Аслан Карацев потерпел поражение в матче с Фрэнсисом Тиафо. В Атланте (штат Джорджия, США) завершился матч второго круга хардового турнира категории ATP-250 в мужском одиночном разряде, в котором Аслан Карацев встречался с Фрэнсисом Тиафо.