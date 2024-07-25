Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Атланте

Аслан Карацев потерпел поражение в матче с Фрэнсисом Тиафо. В Атланте (штат Джорджия, США) завершился матч второго круга хардового турнира категории ATP-250 в мужском одиночном разряде, в котором Аслан Карацев встречался с Фрэнсисом Тиафо.
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