В Херсонской области нарушено электроснабжение из-за атаки ВСУ

В нескольких округах Херсонской области зафиксировано частичное нарушение электроснабжения. Причиной этому стала атака беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своём Telegram‑канале.
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