Украина сделала заявление о перемирии

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев и его союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.
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