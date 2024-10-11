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Разведчики захватили трофейную минометную батарею ВСУ на авдеевском направлении

Разведчики захватили трофейную минометную батарею ВСУ на авдеевском направлении

Скриншот видео Военные разведподразделения мотострелкового соединения группировки войск "Центр" во время штурма одной из лесополос на подступах к населенному пункту Гродовка в ДНР ликвидировали расчет минометной батареи боевиков ВСУ и взяли в качестве трофея два украинских 82-мм миномета КБА-48М1, ударив из них же по отступающим силам военнослужащих и националистов противника.

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