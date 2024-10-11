Разведчики захватили трофейную минометную батарею ВСУ на авдеевском направлении

Скриншот видео Военные разведподразделения мотострелкового соединения группировки войск "Центр" во время штурма одной из лесополос на подступах к населенному пункту Гродовка в ДНР ликвидировали расчет минометной батареи боевиков ВСУ и взяли в качестве трофея два украинских 82-мм миномета КБА-48М1, ударив из них же по отступающим силам военнослужащих и националистов противника.