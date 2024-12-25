В ДНР рассказали о бойцах ВСУ в подземельях Часова Яра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) к штурму в качестве города-крепости еще до потери Артемовска, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин.
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