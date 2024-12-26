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«Оборонлогистика»: Экипаж «Урса Майор» эвакуировался, поняв, что судно не спасти

«Оборонлогистика»: Экипаж «Урса Майор» эвакуировался, поняв, что судно не спасти Члены экипажа российского судна Ursa Major («Урса Майор», «Большая Медведица») покинули судно, когда стало понятно, что сухогруз неминуемо отправится ко дну.

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