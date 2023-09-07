Звездно полосатые подарки в черных мешках для американцев

Алексей Тан

Всякие Пашиняны... и такие же бывние "братья"... наводняют Россию "мигрантами"... что бы на их фоне.. ИНОРОДЦЫ! (евреи)... начинали делать не заметно свои дела.... как это было ... в начале 20-ого века и в 90--тые.