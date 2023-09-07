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Звездно полосатые подарки в черных мешках для американцев

Звездно полосатые подарки в черных мешках для американцев

А мы вам подарочков приготовили! Забирайте, не стесняйтесь! Ну нет, сами мы их обратно не повезем, - это уже вашими силами.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
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19 час.
Алексей Тан
Всякие Пашиняны... и такие же бывние &quot;братья&quot;... наводняют Россию &quot;мигрантами&quot;... что бы на их фоне.. ИНОРОДЦЫ! (евреи)... начинали делать не заметно свои дела.... как это было ... в начале 20-ого века и в 90--тые.
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19 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Надеюсь в этих гробах нет наркотиков?
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15 час.

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