НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

40 подписчиков

Әлмәт районында язучылар балалар белән очрашты

Әлмәт районында язучылар балалар белән очрашты

Балалар язучылары, Татарстан Язучылар берлеге әгъзалары, Рафаил Төхфәтуллин исемендәге әдәби премия лауреатлары Лилия һәм Резеда Фәрхетдиновалар Әлмәт районы Габдрахман авылының мәдәният йортында 6-7 яшьлек сабыйлар белән очрашуда булып кайтты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии