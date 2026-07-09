Әлмәт районында язучылар балалар белән очрашты

Балалар язучылары, Татарстан Язучылар берлеге әгъзалары, Рафаил Төхфәтуллин исемендәге әдәби премия лауреатлары Лилия һәм Резеда Фәрхетдиновалар Әлмәт районы Габдрахман авылының мәдәният йортында 6-7 яшьлек сабыйлар белән очрашуда булып кайтты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии