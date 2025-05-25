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Петербургский дневник

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Госдума готовит законопроект о защите религиозных символов

Госдума готовит законопроект о защите религиозных символов

Норма будет способствовать уважительному отношению к традиционным духовным ценностям В Госдуме работают над законопроектом о защите религиозных символов основных вероисповеданий, сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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