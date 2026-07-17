Прима-балерина Мариинки Диана Вишнёва вышла в свет с подросшим сыном

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва вышла в свет с подросшим сыном.Восьмилетний Рудольф-Виктор поддержал маму на вечере в честь её "двойного" юбилея — собственного 50-летия и 30-летия сценической карьеры (гостями которого также стали Данила Козловский, Алиса Фрейндлих и Александр Сокуров).