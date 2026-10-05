Финансист Ордов призвал россиян формировать накопления до выхода на пенсию

Гражданам России стоит заблаговременно формировать собственные финансовые накопления для поддержания привычного уровня жизни после выхода на пенсию, используя механизмы господдержки.
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