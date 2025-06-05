МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 578 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    А что, можно и угостить бандеровцев жареными орехами, хуже не будет, пусть полакомятся!👍👈😜🤪«Орешник» готов: ...
  • Наталья Романенко
    пора вспомнить академика Сахарова и его план уничтожения любимой Британии одной бомбойСтармер проговори...
  • Лев Добрый
    ФСБ, фактически, признаёт таксу террористическим государством и большинство россиян будут согласны с ней!👍👈👍😆ФСБ назвала Брита...

«В гробу карманов нет!» Слова Галицкого о деньгах не все поняли. Теперь он самый счастливый миллиардер в России

«В гробу карманов нет!» Слова Галицкого о деньгах не все поняли. Теперь он самый счастливый миллиардер в России

Сергей Смышляев "Краснодар" разгромил "Динамо" и впервые в истории стал чемпионом России. РИА Новости Спорт рассказывает потрясающую историю, как бизнесмен-миллиардер Сергей Галицкий создавал частный футбольный клуб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Молодец Сергей, настоящий патриот и гордость России!👍👍👍👍👍
Ответить
16 час.
наверх