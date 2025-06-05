«В гробу карманов нет!» Слова Галицкого о деньгах не все поняли. Теперь он самый счастливый миллиардер в России

Сергей Смышляев "Краснодар" разгромил "Динамо" и впервые в истории стал чемпионом России. РИА Новости Спорт рассказывает потрясающую историю, как бизнесмен-миллиардер Сергей Галицкий создавал частный футбольный клуб.
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