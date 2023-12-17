Заработки Деда Мороза и Снегурочки стали еще больше разниться

На предстоящих предновогодних корпоративах и прочих подобных мероприятиях артисты в роли Деда Мороза смогут заработать заметно больше, чем в прошлом году, а вот артистки в роли Снегурочки, наоборот, меньше.
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