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Царьград

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Педро объявил о завершении карьеры в 39 лет

Педро объявил о завершении карьеры в 39 лет

Чемпион мира и Европы Педро объявил о завершении карьеры. В 39 лет футболист покидает спорт, гордясь достижениями с "Барселоной" и "Челси".

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