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Почеттино о «Челси» в полуфинале Кубка лиги: «Мы очень рады, фанаты и клуб заслужили. С «Ньюкаслом» удача улыбнулась нам»

Почеттино о «Челси» в полуфинале Кубка лиги: «Мы очень рады, фанаты и клуб заслужили. С «Ньюкаслом» удача улыбнулась нам»

«Синие» прошли «Ньюкасл» в 1/4 финала (1:1, пенальти – 4:2). – Думаю, это была действительно хорошая игра.

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