Сырский пожаловался командующему силами НАТО в Европе на ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский 9 ноября сообщил, что провел переговоры с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, а также пожаловался на обострение ситуации на линии фронта.