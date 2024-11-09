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Сырский пожаловался командующему силами НАТО в Европе на ситуацию на фронте

Сырский пожаловался командующему силами НАТО в Европе на ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский 9 ноября сообщил, что провел переговоры с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, а также пожаловался на обострение ситуации на линии фронта.

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