Трамп заявил о высоких налогах и оттоке населения из Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Нью-Йорк, под руководством демократов и губернатора Кэти Хокул, наблюдаются высокие налоги, проблемы с бездомностью и массовый отток населения.
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