Барриос уже на чемоданах? Что не так с капитаном «Зенита» и каковы его перспективы – инсайд из Петербурга

Тревожно за Барриоса. Срыв в матче за Суперкубок (ЭСК посчитала, что Барриос должен был получить красную карточку за агрессивные действия против Умярова), необязательное предупреждение в игре с «Акроном» и, главное, потухшие глаза (это заметно по телевизионной картинке и некоторым фотографиям) наводят на грустные мысли, - рассуждает обозреватель портала Бобсоккер Алексей Андрианов.