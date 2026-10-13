Екатерина Тархова в суде: «Отца видела трижды за 31 год»

На заседании Самарского областного суда 13 октября подсудимая по делу об убийстве бабушки и дедушки Екатерина Тархова рассказала, что за 31 год жизни встречалась с отцом Сергеем Логиновым лишь трижды, и охарактеризовала его как непорядочного человека, который требовал деньги за разрешение на выезд ребёнка за границу.