🇸🇾🇺🇸🏴 В центральном командовании ВС США заявили о задержании очередного лидера «Исламского государства» в Сирии совместно с курдскими подразделениями «Сирийских демократических сил».
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🇸🇾🇺🇸🏴 В центральном командовании ВС США заявили о задержании очередного лидера «Исламского государства» в Сирии совместно с курдскими подразделениями «Сирийских демократических сил».
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